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EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) II

Unterzeichnung(en)

Betrag
151.039.150 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 151.039.150 €
Bildung : 151.039.150 €
Unterzeichnungsdatum
30/12/2019 : 151.039.150 €
Andere Links
Related public register
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) II
Related public register
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/12/2019
20190532
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) II
BMSK BERUHAZASI MUSZAKI FEJLESZTESI SPORTUZEMELTETESI ES KOZBESZERZESI ZRT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
HUF 50000 million (EUR 152 million)
HUF 105449 million (EUR 321 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the upgrade and modernisation of basic education, as well as sport infrastructure used by educational institutions in the country.

By improving the learning conditions for students, the project will contribute to human capital formation and hence the knowledge economy in Hungary.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Since the Directive 2014/52/EU - amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU - does not specifically cover educational activities, it is upon the discretion of the competent authorities to request an EIA based the location and scale of the works concerned. Nevertheless, educational facilities may fall under Annex II of the EIA Directive related to Urban Development. The public buildings will be required to at least meet the energy efficiency targets as defined in Directive 2010/31/EU on the energy performance of building and Directive 2012/27/EU on energy efficiency. Social and environmental aspects, as well as any issues related to historical and cultural heritage will be verified during the appraisal.

The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation. Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) II
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) II
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95375788
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190532
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) II
Datum der Veröffentlichung
12 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241025441
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190532
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) II
Related public register
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) II
Andere Links
Übersicht
EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) II
Datenblätter
EDUCATION INFRASTRUCTURE (HU) II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen