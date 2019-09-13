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SPIRE (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Luxemburg : 20.000.000 €
Telekommunikation : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2020 : 10.000.000 €
24/07/2020 : 10.000.000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Luxemburg: EIB kündigt erste Direktfinanzierung für Start-up aus dem europäischen New-Space-Sektor an: Risikodarlehen von 20 Millionen Euro für Spire Global

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2020
20190497
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SPIRE (EGFF)
SPIRE GLOBAL LUXEMBOURG SARL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 53 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the Promoter's European capital expenditures and research and development (R&D) activities to further develop features of its new space cubesat platform, to launch new cubesats for a full worldwide service offering and to develop new innovative software applications tailored to customer needs in shipping, aviation, government and weather prediction. The project will comprise the period from 2019 to 2022.

The project's main objectives are to support an European new space start-up in its expansion across the EU, by way of financing mainly its innovation and commercial scale-up investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern software research, development and innovation (RDI) activities carried out within existing facilities. Therefore the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPIRE (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
7 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127119489
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190497
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Luxemburg
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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