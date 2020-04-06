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HUSUM REFURBISHMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 125.000.000 €
Industrie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/04/2020 : 125.000.000 €
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12/09/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUSUM REFURBISHMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/04/2020
20190488
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HUSUM REFURBISHMENT
METSAE BOARD OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Replacement of recovery boiler, turbine generator and the installation of a black liquour superconcentrator at the Husum pulp mill in Sweden.

The replacement of the currently existing recovery boilers and associated steam and power generation by a new, more efficient system will peruse economies of scale and overall system modernisation to increase the electricity generation, while still meeting the overall heat demand of the existing integrated pulp and paper mill with similar thermal input. The project does not target an increase in mill's production capacity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during the appraisal. An environmental impact assessment will be carried out and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the relevant applicable EU procurement rules.

Weitere Unterlagen
12/09/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUSUM REFURBISHMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUSUM REFURBISHMENT
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122978795
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190488
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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HUSUM REFURBISHMENT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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