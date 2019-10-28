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AGRICOVER LOAN FOR SMES II

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 15.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/05/2020 : 7.500.000 €
9/07/2021 : 7.500.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/05/2020
20190478
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AGRICOVER LOAN FOR SMES II
AGRICOVER CREDIT IFN SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an additional operation with a Financial Intermediary serving in the agricultural finance industry.

The aim is to improve access to finance for SMEs operating in the agricultural sector. The operation will target EFSI eligibility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - AGRICOVER LOAN FOR SMES II
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129134461
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190478
Letzte Aktualisierung
17 Mar 2020
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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