BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The project consists of an equity participation of up to USD 25 m in Blue Orchard InsuResilience Investment Equity Sub-Fund, targeting climate change adaptation and resilience high growth innovative companies operating in the insurance industry. To this end, the Fund will invest in both insurers that invest in and make use of technology and digital technology companies developing solutions for the insurance industry (so-called Insuretech). The Fund will target investments in key countries in Africa, Asia and Latin America.
The Fund will invest growth equity in private companies and insurance companies, frequently with an important technology component, that provide data, tech-enabled services and products to manage the risks and impacts being amplified by climate change. These services and products are needed to build out the necessary infrastructure so that vulnerable populations and companies have the ability to protect themselves and take adaptation and resilience requirements into account as part of their investment decisions.
It will be ensured that the project meets the EIB social and environmental standards. It has to be noted that Blue Orchard has become very experienced in environmental, social and governance procedures due its strong relationships with other development finance institutions.
N/A
Under appraisal
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.