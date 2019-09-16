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BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.528.611,34 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 22.528.611,34 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 22.528.611,34 €
Andere Links
Related public register
14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20190467
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
BLUEORCHARD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 25 million (EUR 23 million)
USD 100 million (EUR 91 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an equity participation of up to USD 25 m in Blue Orchard InsuResilience Investment Equity Sub-Fund, targeting climate change adaptation and resilience high growth innovative companies operating in the insurance industry. To this end, the Fund will invest in both insurers that invest in and make use of technology and digital technology companies developing solutions for the insurance industry (so-called Insuretech). The Fund will target investments in key countries in Africa, Asia and Latin America.

The Fund will invest growth equity in private companies and insurance companies, frequently with an important technology component, that provide data, tech-enabled services and products to manage the risks and impacts being amplified by climate change. These services and products are needed to build out the necessary infrastructure so that vulnerable populations and companies have the ability to protect themselves and take adaptation and resilience requirements into account as part of their investment decisions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

It will be ensured that the project meets the EIB social and environmental standards. It has to be noted that Blue Orchard has become very experienced in environmental, social and governance procedures due its strong relationships with other development finance institutions.

N/A

Kommentar(e)

Under appraisal

Weitere Unterlagen
14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94893606
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190467
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Regionalvorhaben - Asien
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
254436022
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190467
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Regionalvorhaben - Asien
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
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Übersicht
BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
Datenblätter
BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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