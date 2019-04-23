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PROSOL AGROFOOD AND RDI INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 20.000.000 €
Industrie : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/10/2020 : 20.000.000 €
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Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/10/2020
20190448
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROSOL AGROFOOD AND RDI INVESTMENTS
PRODUCTOS SOLUBLES SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter's operational expenditures (capex) and RDI investments to optimise and expand the production of coffee capsules and instant coffee.

The EIB loan will finance the company's optimisation and growth strategy in support of its RDI and deployment investments (capex and opex for new product as well as other tangible and intangible capex).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises several investments that fall under Annex II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU. Therefore, the project is subject to an analysis to be carried out by the competent authority to determine whether an EIA Report is required.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROSOL AGROFOOD AND RDI INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130847305
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190448
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125675780
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190423
Letzte Aktualisierung
21 Dec 2019
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft, Industrie, Energie
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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