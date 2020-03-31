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CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 18.400.000 €
Schweden : 29.200.000 €
Spanien : 67.400.000 €
Deutschland : 85.000.000 €
Industrie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/05/2020 : 18.400.000 €
18/05/2020 : 29.200.000 €
18/05/2020 : 67.400.000 €
18/05/2020 : 85.000.000 €
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10/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
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22/07/2020 - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/05/2020
20190446
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
GESTAMP AUTOMOCION SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 408 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project comprises the Promoter's RDI investments in the period 2020-2024.

The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how in technologies related to the manufacturing of metal automotive components.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to bring about environmental benefits as a result of the reduction of contribution of the promoter's products as regards weight and safety improvement of automotive vehicles.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
10/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
22/07/2020 - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125137737
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190446
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Spanien
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248376303
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190446
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Spanien
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132147345
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190446
Letzte Aktualisierung
22 Jul 2020
Sektor(en)
Industrie
Länder
Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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10/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
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Andere Links
Übersicht
CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
Datenblätter
CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen