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EESTI ENERGIA DISTRIBUTION NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 175.000.000 €
Energie : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 175.000.000 €
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31/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EESTI ENERGIA DISTRIBUTION NETWORK
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - EESTI ENERGIA DISTRIBUTION NETWORK
Zugehörige Pressemitteilungen
Estonien: Eesti Energia unterzeichnet Finanzierungsvertrag mit der EIB
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Estland: EIB und Eesti Energia fördern Breitband

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Januar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20190442
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EESTI ENERGIA DISTRIBUTION NETWORK
ELEKTRILEVI OU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
EUR 380 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance part of Eesti Energia on-going investment programme in Estonia during the period 2019-2023. Financing will be used to extend and refurbish the electricity distribution networks, including investments in public lighting and charging stations for electric vehicles to take place in the same period.

The project will allow the promoter to maintain and improve the reliability and quality standards of electricity supply, as well as to connect new users including renewable generation and charging stations for electric vehicles.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the project schemes may fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity assessments. The promoter's capacity and procedures to ensure compliance with environmental and biodiversity regulations will be reviewed during the appraisal as well as the possibility of impacts on sites of nature conservation.

The promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the schemes have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
31/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EESTI ENERGIA DISTRIBUTION NETWORK
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - EESTI ENERGIA DISTRIBUTION NETWORK
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Estonien: Eesti Energia unterzeichnet Finanzierungsvertrag mit der EIB
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Estland: EIB und Eesti Energia fördern Breitband

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EESTI ENERGIA DISTRIBUTION NETWORK
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94725893
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - EESTI ENERGIA DISTRIBUTION NETWORK
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
243305420
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
EESTI ENERGIA DISTRIBUTION NETWORK
Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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