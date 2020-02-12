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EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
19.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 19.000.000 €
Telekommunikation : 19.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2020 : 19.000.000 €
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01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT
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17/10/2020 - EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern: EIB vergibt 2020 in Zypern 245 Millionen Euro für neue Energie- und Konnektivitätsprojekte, darunter für das Glasfasernetz von Epic Telecom
Zugehörige Pressemitteilungen
Cyprus: EUR 19 million EIB backing for Epic high-speed Fiber to the Home network roll-out

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2020
20190399
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT
EPIC LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 19 million
EUR 33 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the rollout of a fixed Very High Capacity (VHC) broadband access network in Cyprus, based on fibre-to-the-home (FTTH) technology. With this project, the promoter plans to cover residential living units, located both in densely populated areas and in less densely populated areas, and will cover a significant part of the households in the country. The project includes the rollout of the fibre network, including the related investments in the backbone network and IT systems.

The project will result in increasing the capacity, and therefore the speed and quality of service of the promoter's fixed broadband network in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the EIA Directive 2011/92/EC as amended. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures.

The promoter has been assessed by the Bank as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
1 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130468526
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190399
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
250586701
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190399
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134255534
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190399
Letzte Aktualisierung
17 Oct 2020
Sektor(en)
Telekommunikation
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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