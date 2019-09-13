NAVVIS (EGFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
The project concerns the Promoter's investments in the development of indoor mapping and navigation hardware and software, as well as capex in equipment to provide end-to-end mapping and navigation managed services, in the short-term to carmakers and other manufacturing-intensive clients, with a view on expanding to other sectors in the future.
The research, development and innovation (RDI) activities in support of the Promoter's product development and its market expansion.
The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessments (EIA). Moreover, the RDI activities will take place in existing locations, which will not change their scope due to the project. Therefore, the project is not expected to have any relevant environmental impact and will not require environmental authorisations.
The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not subject to the EU Public Procurement Directives. Nevertheless, the procurement policies and the supply management characteristics as presented to the EIB are considered acceptable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.