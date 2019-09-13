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NAVVIS (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/04/2020 : 10.000.000 €
8/04/2020 : 10.000.000 €
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18/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAVVIS (EGFF)
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NAVVIS (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/04/2020
20190367
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NAVVIS (EGFF)
NAVVIS GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 41 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the Promoter's investments in the development of indoor mapping and navigation hardware and software, as well as capex in equipment to provide end-to-end mapping and navigation managed services, in the short-term to carmakers and other manufacturing-intensive clients, with a view on expanding to other sectors in the future.

The research, development and innovation (RDI) activities in support of the Promoter's product development and its market expansion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessments (EIA). Moreover, the RDI activities will take place in existing locations, which will not change their scope due to the project. Therefore, the project is not expected to have any relevant environmental impact and will not require environmental authorisations.

The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not subject to the EU Public Procurement Directives. Nevertheless, the procurement policies and the supply management characteristics as presented to the EIB are considered acceptable.

Weitere Unterlagen
18/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAVVIS (EGFF)
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NAVVIS (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Zugehörige Pressemitteilungen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAVVIS (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
18 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95276671
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190367
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NAVVIS (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238571418
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190367
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
18/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAVVIS (EGFF)
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NAVVIS (EGFF)
Datenblätter
NAVVIS (EGFF)
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen