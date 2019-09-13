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FAMOCO (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 9.070.000 €
Frankreich : 10.930.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2019 : 4.535.000 €
18/12/2019 : 4.535.000 €
18/12/2019 : 5.465.000 €
18/12/2019 : 5.465.000 €
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Related public register
14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAMOCO (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsoffensive für Europa - EIB finanziert Wachstumskurs von Famoco

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20190366
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FAMOCO (EGFF)
FAMOCO SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance Famoco's RDI activities. Famoco is a provider of mobility mainly used for identification and payment services used accross various industries. The company designs and commercialises its own line of Android based mobile terminals, as well as a proprietary cloud-based platform to set-up and control those devices remotely.

The project will finance Fomoco's investments aimed to develop new applications and to improve the range of devices and operating systems. This also includes investments into sales, production and logistics, marketing and customer service. The activities will be carried out in France and Belgium.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities included in the project concern research, development and innovation on IT services that are not specifically listed in the EIA Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required by EIA Directives.

The project promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement

Weitere Unterlagen
14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAMOCO (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsoffensive für Europa - EIB finanziert Wachstumskurs von Famoco

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAMOCO (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124825752
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190366
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
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FAMOCO (EGFF)
Datenblätter
FAMOCO (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsoffensive für Europa - EIB finanziert Wachstumskurs von Famoco

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen