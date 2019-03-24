LAO RESILIENT ROADS FRAMEWORK LOAN

Übersicht
The proposed framework loan is expected to finance road rehabilitation works in Laos to maintain and improve connectivity and accessibility and to improve their climate resilience. The project will include road sections that require urgent rehabilitation as their current condition hampers economic development and access to public services.
The proposed framework loan is expected to finance road rehabilitation works in Laos to maintain and improve connectivity and accessibility and to improve their climate resilience. The project will include road sections that require urgent rehabilitation as their current condition hampers economic development and access to public services.
An Environmental and Social Management Framework is being prepared for the NR13 and it will be assessed to what extent this framework can apply for all schemes under the proposed framework loan. Gender issues will also be considered, to ensure that the road designs take into account the needs of various user groups. The projects under this framework loan will also improve the climate resilience of the roads and thus contribute to Climate Action.
It will be required that the promoter ensures that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.