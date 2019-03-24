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LAO RESILIENT ROADS FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
108.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Laos : 108.000.000 €
Verkehr : 108.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2025 : 8.000.000 €
20/12/2019 : 100.000.000 €
(*) Einschließlich 8.000.000 € Investitionszuschüsse
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20190324
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LAO RESILIENT ROADS FRAMEWORK LOAN
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 108 million
EUR 398 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed framework loan is expected to finance road rehabilitation works in Laos to maintain and improve connectivity and accessibility and to improve their climate resilience. The project will include road sections that require urgent rehabilitation as their current condition hampers economic development and access to public services.

The proposed framework loan is expected to finance road rehabilitation works in Laos to maintain and improve connectivity and accessibility and to improve their climate resilience. The project will include road sections that require urgent rehabilitation as their current condition hampers economic development and access to public services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An Environmental and Social Management Framework is being prepared for the NR13 and it will be assessed to what extent this framework can apply for all schemes under the proposed framework loan. Gender issues will also be considered, to ensure that the road designs take into account the needs of various user groups. The projects under this framework loan will also improve the climate resilience of the roads and thus contribute to Climate Action.

It will be required that the promoter ensures that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAO RESILIENT ROADS FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122762041
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190324
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Laos
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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