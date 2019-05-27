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FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2019 : 100.000.000 €
29/03/2021 : 100.000.000 €
Andere Links
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11/10/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Aquafin und EIB unterzeichnen zweite Darlehenstranche von 100 Millionen Euro für Abwasserinfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2019
20190250
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
AQUAFIN NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 412 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project comprises the construction of sewage collectors, storm water overflow systems and small and medium size wastewater treatment plants, as well as the upgrade of existing wastewater treatment plants for tertiary treatment in the Flemish Region. The implementation of the project is foreseen during 2019-2022.

This project will ensure compliance with European and Flemish environmental standards whilst improving service efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
11/10/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Aquafin und EIB unterzeichnen zweite Darlehenstranche von 100 Millionen Euro für Abwasserinfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94556193
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190250
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256862677
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190250
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
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Übersicht
FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
Datenblätter
FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Aquafin und EIB unterzeichnen zweite Darlehenstranche von 100 Millionen Euro für Abwasserinfrastruktur

Aktuelles und Storys

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