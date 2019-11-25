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TIM MOBILE NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
470.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 470.000.000 €
Telekommunikation : 470.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/05/2021 : 120.000.000 €
25/11/2019 : 350.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TIM MOBILE NETWORK
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TIM MOBILE NETWORK
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Die EIB unterstützt den Ausbau des 5G-Netzes von TIM

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Dezember 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2019
20190241
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TIM MOBILE NETWORK
TELECOM ITALIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 470 million
EUR 799 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance an early deployment of 5G and the upgrade of the promoter's Italian mobile network with advanced 4G/LTE and 5G equipment. Through these measures, the mobile coverage with higher data rates will reach 99% of population, increase the network capacity to cope with the strong traffic growth and allow for top speeds up to 750 Mbps. At the same time, the investments are also facilitating the expansion of the commercial 5G broadband services across the country including Fixed Wireless Access solutions. The project implementation is planned for the years 2019 to 2020.

The project will result in an increased quality of services with top speed levels of 700Mbps Gbps and lower latencies compared to standard 4G networks.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Therefore it is not covered by EU Directives on public procurement.

Weitere Unterlagen
08/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TIM MOBILE NETWORK
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TIM MOBILE NETWORK
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Die EIB unterstützt den Ausbau des 5G-Netzes von TIM

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TIM MOBILE NETWORK
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94652174
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190241
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TIM MOBILE NETWORK
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163215573
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190241
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TIM MOBILE NETWORK
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TIM MOBILE NETWORK
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Datenblätter
TIM MOBILE NETWORK
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Die EIB unterstützt den Ausbau des 5G-Netzes von TIM

Aktuelles und Storys

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Photogallery

Italy: EIB supports TIM’s 5G network plan
TIM Mobile Network
Fotograf: Marco Santarelli
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen