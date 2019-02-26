Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
14.360.960 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 14.360.960 €
Müllbeseitigung : 14.360.960 €
Unterzeichnungsdatum
2/11/2023 : 14.360.960 €
Andere Links
Related public register
31/01/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE - Raport Revizuit Privind Impactul Asupra Mediului - Rezumat Fără Caracter Tehnic
Related public register
31/01/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE - Raport Revizuit Privind Impactul Asupra Mediului
Related public register
17/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 20/11/2019
20190226
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE
CONSILIUL JUDETEAN GALATI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 122 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns an Integrated Waste Management System in Galati county.

The project is in line with the objectives of the EU waste management directives and will support the implementation of the EU waste hierarchy, by increasing waste and material collection. It will also contribute to waste to energy and to the reduction of waste landfilling, especially biodegradable material. Additionally, it supports Climate Action, by reducing and avoiding greenhouse gas emissions, as well as the Circular Economy, by increasing overall resource efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA). An environmental permit application has been submitted to the competent authority and a final decision is expected by the end of December 2019. The EIB will allocate its funds only to eligible schemes which comply with EU environmental legislation as well as comply with the principles and standards of the EIB's Environmental and Social Policy Statement. With the appropriate conditions in place the project is acceptable for financing in environmental and social terms.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, and 2014/23/EU if and where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
31/01/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE - Raport Revizuit Privind Impactul Asupra Mediului - Rezumat Fără Caracter Tehnic
31/01/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE - Raport Revizuit Privind Impactul Asupra Mediului
17/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE - Raport Revizuit Privind Impactul Asupra Mediului - Rezumat Fără Caracter Tehnic
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2023
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
166177172
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190226
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE - Raport Revizuit Privind Impactul Asupra Mediului
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2023
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
166182932
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190226
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165139827
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190226
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
31/01/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE - Raport Revizuit Privind Impactul Asupra Mediului - Rezumat Fără Caracter Tehnic
Related public register
31/01/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE - Raport Revizuit Privind Impactul Asupra Mediului
Related public register
17/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE
Andere Links
Übersicht
GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE
Datenblätter
GALATI SOLID WASTE INFRASTRUCTURE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen