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HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 200.000.000 €
Stadtentwicklung : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2019 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2019
20190221
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
HOUSING FINANCE AGENCY PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction and upgrade of social and affordable houses for the next 4 years period. The investment programme will be made by the Housing Finance Agency, an Irish financial intermediary financing local authorities and approved social housing providers, entailing a mix of new-build construction and retrofitting of the provider's existing building stock.

The indicative pipeline of sub-projects identified at project appraisal stage anticipates a delivery of about 1,600 new social and affordable housing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will require that all works are implemented in compliance with EU environmental legislation.

The EIB will require that all works are implemented in compliance with EU environmental legislation.

Weitere Unterlagen
30/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122926982
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190221
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169238382
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190221
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
Andere Links
Übersicht
HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
Datenblätter
HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen