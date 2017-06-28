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DE CECCO FOOD PRODUCTION EXPANSION & INNOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
54.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 54.000.000 €
Industrie : 54.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2022 : 1.000.000 €
30/11/2022 : 9.000.000 €
4/03/2022 : 10.000.000 €
12/07/2021 : 10.000.000 €
19/06/2020 : 11.000.000 €
25/10/2019 : 13.000.000 €
Andere Links
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26/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DE CECCO FOOD PRODUCTION EXPANSION & INNOVATION
Related EFSI register
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/10/2019
20190165
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DE CECCO FOOD PRODUCTION EXPANSION & INNOVATION
F.LLI DE CECCO DI FILIPPO - FARA SAN MARTINO SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 54 million
EUR 112 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project comprises investments by the promoter to expand the production capacity and to finance research, development and innovation (RDI) activities over the 2019-2022 period.

The investment will contribute to improve the promoter's competitiveness by increasing the capacity and energy/resource efficiency of their production process. The project includes also RDI activities to develop healthier and more sustainable products. The project will also create new employment and help secure existing employment and, therefore, contribute to agriculture/bioeconomy in a cohesion European region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during the appraisal. Environmental impact studies or Appropriate assessments will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU procurement rules.

Weitere Unterlagen
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16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DE CECCO FOOD PRODUCTION EXPANSION & INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92620328
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190165
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82872661
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170628
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Industrie, Energie, Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Related EFSI register
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Andere Links
Übersicht
DE CECCO FOOD PRODUCTION EXPANSION & INNOVATION
Datenblätter
DE CECCO FOOD PRODUCTION EXPANSION & INNOVATION
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen