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SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE VI

Unterzeichnung(en)

Betrag
196.486.783,07 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 196.486.783,07 €
Stadtentwicklung : 74.664.977,57 €
Verkehr : 121.821.805,5 €
Unterzeichnungsdatum
2/08/2019 : 36.044.078,68 €
24/03/2020 : 38.620.898,89 €
2/08/2019 : 58.808.759,94 €
24/03/2020 : 63.013.045,56 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/08/2019
20190121
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE VI
CITY OF SZCZECIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 877 million (EUR 206 million)
PLN 2434 million (EUR 573 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a multi-annual municipal investment programme of the city of Szczecin in Poland. The EIB framework loan will support improvements in the urban transport networks and mobility, education and sport facilities, culture, energy efficiency, environment, social housing and other urban infrastructure and services.

The proposed municipal framework loan will support eligible schemes coherent with the city of Szczecin development strategy. It will contribute to modernisation of municipal public infrastructure and services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will generally allocate its funds only to eligible schemes which are environmentally sound. All schemes must comply with EU environmental legislation as well as comply with the principles and standards of the Bank's Environmental Policy Statement.

The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC and 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE VI
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92120444
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190121
Sektor(en)
Verkehr
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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