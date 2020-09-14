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CAM-SMES & MID-CAPS AGRI AND RURAL DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/09/2020 : 200.000.000 €
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10/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAM-SMES & MID-CAPS AGRI AND RURAL DEVELOPMENT
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Marokko: EIB und CAM unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 200 Millionen Euro für Agrarökosysteme

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/09/2020
20190053
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAM-SMES & MID-CAPS AGRI AND RURAL DEVELOPMENT
CAM LEASING SA,CREDIT AGRICOLE DU MAROC SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps to support investments in the bioeconomy, including agriculture, agro-industries and their upstream and downstream value chains.

Financing of small and medium-sized projects carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps within, predominantly, bioeconomy value chains.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAM-SMES & MID-CAPS AGRI AND RURAL DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94357947
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190053
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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