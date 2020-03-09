S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS

Übersicht
The project will finance the construction of a section (about 41 km-long) of the S6 expressway between Bozepole and the "Tri-City" (metropolitan area consisting of Gdynia, Sopot and Gdansk) bypass. The project is located on a comprehensive Trans-European Transport Network (TEN-T) in a less developed region and will improve road traffic conditions in the corridor.
The investment is essential for improving the efficiency of the road connection to the Gdynia and Gdansk ports from the north-west regions of Poland. It forms part of the broader S6 route development, connecting Szczecin and Gdansk along the Baltic coastline of Poland with an expressway standard road. The expected economic benefits include time savings and vehicle operating cost reductions for road users due to enhanced road infrastructure capacity. The project may also offer some modest safety and environmental benefits to be assessed.
The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending the EIA Directive 2011/92/EU, requiring a full EIA procedure. EIA studies have been completed and the Competent Authorities have issued Environmental Decisions.
The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable), as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.