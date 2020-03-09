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S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/10/2020 : 150.000.000 €
Andere Links
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20/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS - Streszczenie w Języku Niespecjalistycznym
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31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/10/2020
20190047
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE / GDDKIA - REPUBLIC OF POLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 487 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction of a section (about 41 km-long) of the S6 expressway between Bozepole and the "Tri-City" (metropolitan area consisting of Gdynia, Sopot and Gdansk) bypass. The project is located on a comprehensive Trans-European Transport Network (TEN-T) in a less developed region and will improve road traffic conditions in the corridor.

The investment is essential for improving the efficiency of the road connection to the Gdynia and Gdansk ports from the north-west regions of Poland. It forms part of the broader S6 route development, connecting Szczecin and Gdansk along the Baltic coastline of Poland with an expressway standard road. The expected economic benefits include time savings and vehicle operating cost reductions for road users due to enhanced road infrastructure capacity. The project may also offer some modest safety and environmental benefits to be assessed.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending the EIA Directive 2011/92/EU, requiring a full EIA procedure. EIA studies have been completed and the Competent Authorities have issued Environmental Decisions.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable), as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS - Streszczenie w Języku Niespecjalistycznym
24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS - Streszczenie w Języku Niespecjalistycznym
Datum der Veröffentlichung
20 Mar 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124439439
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190047
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS
Datum der Veröffentlichung
24 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125247408
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190047
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
253049593
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190047
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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20/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS - Streszczenie w Języku Niespecjalistycznym
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Andere Links
Übersicht
S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS
Datenblätter
S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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