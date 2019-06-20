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COLLEGES SEINE MARITIME

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 80.000.000 €
Bildung : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/11/2019 : 80.000.000 €
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03/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLEGES SEINE MARITIME
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB finanziert Bau und Sanierung von Sekundarschulen im Departement Seine-Maritime
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/11/2019
20190026
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COLLEGES SEINE MARITIME
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 163 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet concerne la construction, la rénovation et l'extension de 18 collèges (écoles du niveau secondaire inférieur) ainsi que le financement de deux opérations transversales en efficacité énergétique et en accessibilité dans le Département de la Seine-Maritime en France sur la période 2020-2024.

L'objectif principal du programme est d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves et à la communauté éducative par la création de capacités supplémentaires dans les établissements scolaires et par la rénovation d'espaces existants devenus obsolètes. Toutes les constructions d'établissements ainsi que les projets de rénovation réalisés seront économes en énergie et suivront des normes d'efficacité énergétique. Le projet aura un impact important sur la préparation des adolescents aux études ultérieures y compris le lycée ainsi qu'au marché du travail en général. Le projet aura également un impact important sur l'intégration sociale et cela notamment dû au fait qu'une partie des collèges se situe dans des localités moins développées.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La directive 2011/92/UE amendée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les bâtiments liés à l'éducation et aux activités de recherche telles que prévues dans ce projet. Il se peut que certains sous-projets puissent être considérés comme des projets de renouvellement urbain (Annexe II de la directive européenne). Cela sera étudié en détail lors de l'évaluation. Le projet pourrait intégrer des normes très élevées en matière d'efficacité énergétique (en accord de la directive européenne 2010/31/EU), de protection de l'environnement et de développement durable. L'impact possible sur les sites naturels sera vérifié lors de l'évaluation.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLEGES SEINE MARITIME
Datum der Veröffentlichung
3 Sep 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94278002
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190026
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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L’Union européenne s’engage aux côtés du Département dans son ambition pour les collèges
COLLEGES SEINE MARITIME
Fotograf: Cyrille Lachèvre
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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