EIB-Darlehen von 150 Mio. Euro mit 25-jähriger Laufzeit soll Lernumgebung in Sekundarschulen verbessern

Projekt umfasst auch die energetische Sanierung und Renovierung des Archivgebäudes in Rouen

Zweites Darlehen der EIB an das Departement für Investitionen in die Schulinfrastruktur

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das Departement Seine-Maritime haben einen Finanzierungsvertrag von 150 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 25 Jahren unterzeichnet. Damit soll die Arbeits- und Lernumgebung von 13 000 Schülerinnen und Schülern an öffentlichen Sekundarschulen des Departements und der Lehrkräfte modernisiert werden.

Das Projekt ist Teil des „Plan Ambition Collège“, eines Investitionsplans für den Zeitraum 2024–2031, mit dem das Departement überalterte Sekundarschulgebäude modernisieren will, die nicht mehr den Standards entsprechen. Dazu gehören Ausbau-, Umbau- und energetische Sanierungsmaßnahmen sowie der Bau von zwei neuen Schulgebäuden.

Ein Teil des auf insgesamt 384 Millionen Euro veranschlagten Projektvolumens wird auch in IT-Ausrüstung und Digitalgeräte investiert. Außerdem soll der Tour des Archives in Rouen energetisch saniert werden, in dem sich das Archiv des Departements befindet. Im Rahmen des Projekts werden ca. 660 000 Quadratmeter Schulfläche neu gebaut oder saniert.

Durch die Finanzierung kann das Departement Seine-Maritime zusätzlich von einem Zuschuss der Europäischen Kommission aus der Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor profitieren. Damit fördert die EU Projekte in Gebieten wie den Departements in der Normandie, für die ein gerechter Übergang sichergestellt werden soll.

Bertrand Bellanger, Präsident des Departements Seine-Maritime: „Angesichts des aktuell hohen Zinsniveaus senkt die Finanzierung der EIB unsere Finanzierungskosten deutlich und wir können einen Teil unseres Finanzierungsbedarfs decken. Der letzte mehrjährige Finanzierungsvertrag mit der EIB von 2019 über 80 Millionen Euro war ein Erfolg. Dadurch wurden Projekte aus dem ‚Plan Ambition Collège‘ realisiert, die allen, von den Schülerinnen und Schülern bis zur Direktion, zugutekommen. Mit diesem neuen Darlehen über 150 Millionen Euro kann das Departement viel für unsere Zukunft erreichen und umfassend in unsere Sekundarschulen, in die Energieeffizienz des Tour des Archives und in ausgewählte Projekte des ‚Marché Global de Performance‘ investieren.“

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der EIB: „Die Förderung von Investitionen in Bildung gehört zu den obersten Prioritäten der EIB als Bank der EU. Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns das Departement Seine-Maritime entgegenbringt. Bereits zum zweiten Mal können wir ihm bei der Finanzierung öffentlicher Infrastruktur für junge Menschen zur Seite stehen. Gleichzeitig tragen wir durch eine verbesserte Energieeffizienz zur ökologischen Wende der Schulen bei.“

Hintergrundinformationen

Das Departement Seine-Maritime

Das Departement Seine-Maritime hat 1 300 000 Einwohnerinnen und Einwohner und einen Haushalt von mehr als 1,9 Milliarden Euro. Ein besonderes Augenmerk legt die Gebietskörperschaft auf Solidarität und den territorialen Zusammenhalt. Mit konkreten Aktionen erleichtert sie den Alltag der Menschen, vor allem der Schwächsten. So will der Rat des Departements über seine Unterstützung für den Zweckverband Seine-Maritime Numérique hinaus die Schülerinnen und Schüler der 109 Sekundarschulen mit digitalen Geräten ausstatten.

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors, die zu den Kernzielen der EU beitragen. 2023 war Frankreich mit einem Investitionsvolumen von 6,9 Milliarden Euro für erneuerbare Energien, saubere Mobilität und Energieeffizienz das Land mit den meisten EIB-Finanzierungen im Bereich Energiewende und grüne Transformation. Als Partner der öffentlichen Hand stellte die EIB im vergangenen Jahr mehr als 900 Millionen Euro für Investitionen in den Bildungssektor bereit und weitete damit ihre Unterstützung in diesem Bereich deutlich aus. Die Bank unterzeichnete Finanzierungsverträge für den Bau und die Sanierung von Sekundarschulen in fünf Departements und in der Region Île-de-France.