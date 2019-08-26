Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
330.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 330.000.000 €
Energie : 330.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2019 : 330.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechischen Republik: EIB unterstützt modernere Stromverteilung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 August 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2019
20190013
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
CEZ DISTRIBUCE AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 330 million
EUR 686 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of investment schemes in the electricity distribution network in the Czech Republic over the period 2019-2020. It encompasses reinforcements and refurbishments in high, medium and low voltage networks, targeting at maintaining the quality of supply and connecting new users. The programme also includes components for network automation.

The project will allow the promoter to maintain the reliability and quality of electricity supply, to cater for new system users, to connect renewable energy and to improve the overall operational efficiency of the distribution system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme schemes are expected to have limited environmental consequences. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU where applicable), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechischen Republik: EIB unterstützt modernere Stromverteilung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123179507
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190013
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
26 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163912906
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190013
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Andere Links
Übersicht
CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Datenblätter
CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechischen Republik: EIB unterstützt modernere Stromverteilung

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechischen Republik: EIB unterstützt modernere Stromverteilung
Andere Links
Related public register
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen