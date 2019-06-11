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MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 150.000.000 €
Telekommunikation : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2019 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
Story zum Projekt
Infrastruktur für Krisenzeiten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2019
20180888
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
MAGYAR TELEKOM NYRT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 371 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the rollout of advanced broadband networks in Hungary. The new networks will enable broadband services up to 1 Gbps. The measures will include the upgrade of the existing TV cable network with the latest broadband technology as well as the further expansion of the Fibre-to-the-Home network. These measures will be implemented from 2019 to 2022.

The project will result in increasing the capacity, and therefore the speed and quality of service, of the promoter's fibre network in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground cable/fibre roll-out) do not fall under the annexes of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Asssessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The related works have typically limited residual environmental effects as they are mainly carried out alongside existing transport infrastructures such as roads.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
08/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95664783
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180888
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172474841
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180888
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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08/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
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Übersicht
MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
Datenblätter
MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION
Story zum Projekt
Infrastruktur für Krisenzeiten

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Infrastruktur für Krisenzeiten
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM BROADBAND NETWORK EXPANSION

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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