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PANNONIA ONSHORE WIND

Unterzeichnung(en)

Betrag
107.400.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 107.400.000 €
Energie : 107.400.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/07/2020 : 35.800.000 €
2/07/2020 : 71.600.000 €
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18/12/2019 - PANNONIA ONSHORE WIND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/07/2020
20180827
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PANNONIA ONSHORE WIND
PK WINDPARK MANAGEMENT GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 107 million
EUR 143 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of two wind farms in Burgenland totalling 165MW of installed capacity. The project replaces partially the old wind turbines and extends partially existing wind farms.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the EIB's renewable energy objectives. The project further contributes to the EIB's priority objectives for climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a repowering project and replaces old turbines. It is located close to sites of nature conservation and also close to other wind farms. A permit amendment process is ongoing, based upon a full Environmental Impact Assessment (EIA), that covers both wind farms.

The EC has exempted all contracts which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria from the scope of the Utilities Directive. No public procurement is required.

Weitere Unterlagen
23/10/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PANNONIA ONSHORE WIND - UVE-Fachbeitrag: Tiere, Pflanzen, Lebensräume
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PANNONIA ONSHORE WIND - UVE-Fachbeitrag: Tiere, Pflanzen, Lebensräume
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2019
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93519221
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180827
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PANNONIA ONSHORE WIND - Änderungsgenehmigungsverfahren - Fachbeitrag Habitatverbund - Wildökologie
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2019
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93545095
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180827
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PANNONIA ONSHORE WIND - Umweltverträglichkeitserklärung - Fachbeitrag Mensch und dessen Lebensräume – Gesundheit und Wohlbefinden - Schall
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2019
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93238611
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180827
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PANNONIA ONSHORE WIND - Umweltverträglichkeitserklärung - UVE Zusammenfassung
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2019
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93486301
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180827
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PANNONIA ONSHORE WIND - Umweltverträglichkeitserklärung - Fachbeitrag Pflanzen und deren Lebensräume
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2019
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93530402
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180827
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PANNONIA ONSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93814808
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180827
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - PANNONIA ONSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
168503021
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180827
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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scoreboard - PANNONIA ONSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125570610
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180827
Letzte Aktualisierung
18 Dec 2019
Sektor(en)
Energie
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Übersicht
PANNONIA ONSHORE WIND
Datenblätter
PANNONIA ONSHORE WIND

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen