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LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.867.904,23 €
Sektor(en)
Gesundheit : 6.860.371,27 €
Dienstleistungen : 16.007.532,96 €
Unterzeichnungsdatum
31/05/2019 : 6.860.371,27 €
31/05/2019 : 16.007.532,96 €
Andere Links
Related public register
11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
Story zum Projekt
Ein großer Sprung für Schwellenländer

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/05/2019
20180763
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
LEAPFROG EMERGING CONSUMER GP LP,LEAPFROG INVESTMENTS GROUP LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 26 million (EUR 23 million)
USD 600 million (EUR 532 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns an equity participation of up to USD 40.5m in LeapFrog Emerging Consumer Fund III, a private equity fund planning to make equity growth investments in innovative SMEs and Midcaps enterprises active in the financial services. Investments will cover to a lesser extent healthcare sectors in Africa and developing Asia.

Through its renewed participation in the fund, the EIB will support and crowd in new and returning private investors, allowing the fund reach its target size and realize its full envisaged impact. LeapFrog Emerging Consumer Fund III will provide equity financing to high growth innovative companies active in the financial services and healthcare sectors serving emerging consumers in Africa and Asia.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

It will be ensured that the project meets the EIB social and environmental standards. It has to be noted that Leapfrog has become a recognised leader in environmental, social and governance procedures for "Profit with Purpose" investments, thanks to the involvement of EIB and other development finance institutions since the beginnings of Fund I.

N/A

Weitere Unterlagen
11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90100876
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180763
Sektor(en)
Dienstleistungen
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248982754
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20180763
Sektor(en)
Dienstleistungen
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
Andere Links
Übersicht
LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
Datenblätter
LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
Story zum Projekt
Ein großer Sprung für Schwellenländer

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Story zum Projekt
Ein großer Sprung für Schwellenländer
Andere Links
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11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen