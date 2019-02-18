Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The project concerns an equity participation of up to USD 40.5m in LeapFrog Emerging Consumer Fund III, a private equity fund planning to make equity growth investments in innovative SMEs and Midcaps enterprises active in the financial services. Investments will cover to a lesser extent healthcare sectors in Africa and developing Asia.
Through its renewed participation in the fund, the EIB will support and crowd in new and returning private investors, allowing the fund reach its target size and realize its full envisaged impact. LeapFrog Emerging Consumer Fund III will provide equity financing to high growth innovative companies active in the financial services and healthcare sectors serving emerging consumers in Africa and Asia.
It will be ensured that the project meets the EIB social and environmental standards. It has to be noted that Leapfrog has become a recognised leader in environmental, social and governance procedures for "Profit with Purpose" investments, thanks to the involvement of EIB and other development finance institutions since the beginnings of Fund I.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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