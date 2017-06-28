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CARBERY GROUP INVESTMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 35.000.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/10/2019 : 35.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB fördert Innovation und Internationalisierung der Carbery Group mit 35 Millionen Euro
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/10/2019
20180749
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CARBERY GROUP INVESTMENT PROGRAMME
CARBERY CREAMERIES LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 75 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns an investment programme at the promoter's processing plant in Ballineen, Co. Cork, west Ireland.

The EIB financing will support the development of new dairy products and contribute to expand the production facility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to be operated and implemented in conformity with applicable national and EU environmental legislations.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable), as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARBERY GROUP INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
30 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93818397
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180749
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CARBERY GROUP INVESTMENT PROGRAMME - Environmental Impact Assessment Report
Datum der Veröffentlichung
3 May 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
156723723
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180749
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CARBERY GROUP INVESTMENT PROGRAMME - Non Technical Summary
Datum der Veröffentlichung
3 May 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
156719121
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180749
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CARBERY GROUP INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164254130
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180749
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82872661
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170628
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Industrie, Energie, Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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