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QEV TECHNOLOGIES (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
17.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 17.000.000 €
Industrie : 17.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/10/2019 : 8.500.000 €
15/10/2019 : 8.500.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/10/2019
20180672
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
QEV TECHNOLOGIES (EGFF)
QEV TECHNOLOGIES SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 17 million
EUR 47 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance research and development (R&D) activities for electric powertrains, electric vehicles, fast charging systems and electric racing technologies, as well as capital investments for R&D testing equipment and test facilities in Spain.

The proposed financing would enable QEV Technologies to scale up its activities and accelerate its investments into RDI, enabling the company's further geographical expansion and strengthening its capacity to undertake more customer projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All activities take place in existing locations. R&D activities are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Also, the capital investments concern primarily equipment and tools that do not require any environmental assessment or authorisations. The R&D project is expected to have a positive sustainability potential as it contributes to the electrification of the automotive sector. All environmental details will be reviewed during the project's due diligence.

The promoter is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - QEV TECHNOLOGIES (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88111931
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180672
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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