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CIMA (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
14.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 14.000.000 €
Industrie : 14.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/07/2019 : 7.000.000 €
5/07/2019 : 7.000.000 €
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09/08/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIMA (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: #InvestEU: EIB unterstützt Entwicklung emissionsarmer Außenbordmotoren von Cimco

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/07/2019
20180630
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CIMA (EGFF)
CIMCO MARINE AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 14 million
EUR 28 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the development of marine outboard diesel engines offering increased fuel efficiency and environmental compatibility compared to the existing, highly polluting petrol engines. The investments supports research and development (R&D), as well as the capital expenditures related to the manufacturing and testing of the engines. Finally it includes operating expenditures and working capital needs supporting the growth of the company.

The R&D objectives include the development of engines with improved efficiency and environmental characteristics in terms of CO2 and local emissions, development of engine components that will improve drag in the water, and development of after treatment solutions to address the upcoming emission regulations. The capital investments will increase the production capacity as well as its efficiency through automation of the production line.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The R&D activities take place in existing locations and neither have any environmental impact nor do they require any environmental authorizations. The investments related to the production capacity concern mainly tooling and equipment within existing authorised facilities that do not belong to the promoter.

The Company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives.

Weitere Unterlagen
09/08/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIMA (EGFF)
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CIMA (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIMA (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
9 Aug 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88304995
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180630
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CIMA (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
161248434
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180630
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/08/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIMA (EGFF)
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CIMA (EGFF)
Datenblätter
CIMA (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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