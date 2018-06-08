Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

FLOOD PROTECTION MEASURES

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 100.000.000 €
Wasser, Abwasser : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/09/2019 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/10/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 2005
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ 2017
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2017
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 3
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 4
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 1
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 2
Related public register
24/07/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOOD PROTECTION MEASURES
Related public register
14/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
Related public register
14/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Ραφήνας
Related public register
15/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
Related public register
15/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Related public register
15/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Ν. Μάκρης
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Hochwasser und Klimawandel: EIB-Kredit für 355-Millionen-Euro-Programm zum Schutz Städte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 März 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/09/2019
20180608
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FLOOD PROTECTION MEASURES
HELLENIC REPUBLIC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 356 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of flood protection measures in the regions of Attica, Central Macedonia and Peloponnese in Greece.

The investment programme includes a total of ten flood protection schemes, eight of which are located within the water district of Attica (Ref: GR06), including the scheme geographically located in Peloponnese, and two in the water district of Central Macedonia (Ref: GR10) within the city of Thessaloniki. Works foreseen as part of the programme include the creation of flood retention basins, the widening of streambeds and the reinforcement of stream banks as well as the casing of streams in highly populated urban areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed project implements the requirements of the Floods Directive 2007/60/EC and the EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU will be respected. The promoter will in such case, prior to utilising any EIB funds, be responsible for transmitting to the Bank the EIA for publication on its website. For any part of the project that may impact on a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigating measures required to comply with the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively).

The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/10/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 2005
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ 2017
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2017
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 3
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 4
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 1
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 2
24/07/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOOD PROTECTION MEASURES
14/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
14/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Ραφήνας
15/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
15/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
15/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Ν. Μάκρης
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Hochwasser und Klimawandel: EIB-Kredit für 355-Millionen-Euro-Programm zum Schutz Städte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 2005
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2019
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123802193
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ 2017
Datum der Veröffentlichung
7 Sep 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149011504
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2017
Datum der Veröffentlichung
7 Sep 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149045294
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 3
Datum der Veröffentlichung
7 Sep 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149014844
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 4
Datum der Veröffentlichung
7 Sep 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149047505
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 1
Datum der Veröffentlichung
7 Sep 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149029077
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 2
Datum der Veröffentlichung
7 Sep 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149011503
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOOD PROTECTION MEASURES
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174569764
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
Datum der Veröffentlichung
14 Mar 2025
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
242810567
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Ραφήνας
Datum der Veröffentlichung
14 Mar 2025
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
242810750
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
Datum der Veröffentlichung
15 Mar 2025
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
242787670
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Datum der Veröffentlichung
15 Mar 2025
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
242818628
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Ν. Μάκρης
Datum der Veröffentlichung
15 Mar 2025
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
242825622
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180608
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/10/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 2005
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ 2017
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2017
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 3
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 4
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 1
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 2
Related public register
24/07/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOOD PROTECTION MEASURES
Related public register
14/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
Related public register
14/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Ραφήνας
Related public register
15/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
Related public register
15/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Related public register
15/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Ν. Μάκρης
Andere Links
Übersicht
FLOOD PROTECTION MEASURES
Datenblätter
FLOOD PROTECTION MEASURES
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Hochwasser und Klimawandel: EIB-Kredit für 355-Millionen-Euro-Programm zum Schutz Städte

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Hochwasser und Klimawandel: EIB-Kredit für 355-Millionen-Euro-Programm zum Schutz Städte
Andere Links
Related public register
23/10/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 2005
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ 2017
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2017
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 3
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 4
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 1
Related public register
07/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - Annex to EIA Report 2017 - Map 2
Related public register
24/07/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOOD PROTECTION MEASURES
Related public register
14/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
Related public register
14/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Ραφήνας
Related public register
15/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
Related public register
15/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Related public register
15/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLOOD PROTECTION MEASURES - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Ν. Μάκρης

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen