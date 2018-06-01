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NIEDERRHEIN-MUENSTERLAND-NETZ

Unterzeichnung(en)

Betrag
192.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 192.000.000 €
Verkehr : 192.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2019 : 192.000.000 €
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02/10/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIEDERRHEIN-MUENSTERLAND-NETZ

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2019
20180601
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NIEDERRHEIN-MUENSTERLAND-NETZ
ZWECKVERBAND NAHVERKEHR WESTFALEN-LIPPE,ZWECKVERBAND VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 192 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the purchase of 60 new passenger trains including operational reserve and associated equipment for the replacement of existing diesel traction rolling stock, for a public service contract to operate rail passenger services in North Rhine-Westphalia, Germany. These trains will use an electric drivetrain, powered by an alternative power source.

This project will enable the acquisition of emission-free rolling stock with innovative power units (fuel cell or battery electric) in the Niederrhein and Münsterland area (including inter alia the cities Düsseldorf, Duisburg, Essen and Dortmund) as a replacement for the current diesel powered units.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment proposed under the project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as manufacturing of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitants Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail.

The Bank will require the Promoter to ensure that the contract for the implementation of the project has been or and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required. The public service obligation tender was published in the OJEU (2018/S 090-203557, 12/05/2018).

Weitere Unterlagen
02/10/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIEDERRHEIN-MUENSTERLAND-NETZ

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIEDERRHEIN-MUENSTERLAND-NETZ
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87778076
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180601
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Niederrhein–Muensterland–Netz
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©Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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