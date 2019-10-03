POSTE ITALIANE AUTOMATISATION AND DIGITALISATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Verkehr und Lagerei
The project will finance the promoter's investment programme concerning IT and postal services infrastructure, logistics, digitalisation, security and safety, customer service, and financial services.
Postal services are recognised as enabling communication infrastructures of general economic interest. The innovation in the logistics network of the universal service provider is in line with the EU postal policy to ensure high quality universal postal service for businesses and consumers at affordable prices. Moreover, it will have an expected positive externality on the overall economy by supporting the e-economy and enabling the integration of domestic and international supply chains, thus playing a key role in strengthening the EU Single Market.
The implementation of postal and logistics systems and its related IT developments is not covered by the Environmental Impact Assessment (EIA)Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. In addition, the Project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the Project.
The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, in particular Directive 2014/25/EU, as implemented by national legislation and interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.