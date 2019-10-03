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POSTE ITALIANE AUTOMATISATION AND DIGITALISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
550.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 550.000.000 €
Dienstleistungen : 550.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/01/2021 : 150.000.000 €
3/10/2019 : 400.000.000 €
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23/10/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POSTE ITALIANE AUTOMATISATION AND DIGITALISATION
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - POSTE ITALIANE AUTOMATISATION AND DIGITALISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Poste Italiane erhält ein Darlehen von 400 Millionen Euro von der EIB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/10/2019
20180569
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POSTE ITALIANE AUTOMATISATION AND DIGITALISATION
POSTE ITALIANE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 550 million
EUR 822 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter's investment programme concerning IT and postal services infrastructure, logistics, digitalisation, security and safety, customer service, and financial services.

Postal services are recognised as enabling communication infrastructures of general economic interest. The innovation in the logistics network of the universal service provider is in line with the EU postal policy to ensure high quality universal postal service for businesses and consumers at affordable prices. Moreover, it will have an expected positive externality on the overall economy by supporting the e-economy and enabling the integration of domestic and international supply chains, thus playing a key role in strengthening the EU Single Market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The implementation of postal and logistics systems and its related IT developments is not covered by the Environmental Impact Assessment (EIA)Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. In addition, the Project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the Project.

The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, in particular Directive 2014/25/EU, as implemented by national legislation and interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
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Italien: Poste Italiane erhält ein Darlehen von 400 Millionen Euro von der EIB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POSTE ITALIANE AUTOMATISATION AND DIGITALISATION
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93111645
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180569
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - POSTE ITALIANE AUTOMATISATION AND DIGITALISATION
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238718324
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180569
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

From left to right: EIB Vice-President D. Scannapieco and Poste italiane CEO, Matteo Del Fante
Poste Italiane Automatisation and Digitatalisation
Fotograf: Marco Santarelli
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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