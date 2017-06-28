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SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/01/2019 : 40.000.000 €
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Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 November 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/01/2019
20180552
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
SAS SILL ENTREPRISES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 105 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments in the company's research, development and innovation (RDI) as well as in a new infant milk production facility.

The investments will allow the company, an innovative mid-cap, to expand and diversify its business, as well as to accelerate and further mobilise RDI investments, thus promoting the sustainability of the promoter active in agriculture and bioeconomy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The status and details of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending 2011/92/EU) and Industrial Emissions Directive (IED) authorisation procedures, public consultations, as well as other relevant environmental (e.g. impact on sites of nature conservation) and occupational health and safety "acquis" will be assessed at the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to the EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT - Link to Les services de l'État dans le FINISTERE for all environmental information
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88525558
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180552
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87287021
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180552
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175619391
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180552
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82872661
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170628
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Industrie, Energie, Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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SILL INFANT MILK AND RDI INVESTMENT
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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