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TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/06/2019 : 30.000.000 €
6/06/2019 : 30.000.000 €
Andere Links
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15/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
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15/03/2019 - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 September 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/06/2019
20180521
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
TAALERI ENERGIA FUNDS MANAGEMENT OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an investment fund targeting renewable energy projects primarily located in the European Union (EU).

The fund aims to invest in utility scale greenfield and operational renewable energy projects. The focus of the fund's investment strategy is greenfield onshore wind and photovoltaic (PV) solar farms, primarily located in the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II (or for projects outside the EU, would fall if implemented inside the EU) of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, in which case the projects may be subject to a full EIA, following a screening based on Annex III of the EIA Directive by the competent authorities. The fund manager's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

For investments inside the EU, the fund manager will be required to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund have been or will be (as appropriate) tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU and/or Directive 2014/24/EU and/or Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required. For investments outside the EU the fund manager shall ensure that implementation of the projects they invest in has been and will be done in accordance with the bank's Guide to Procurement (in line with the bank's Equity Risk Guidelines).

Weitere Unterlagen
15/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
15/03/2019 - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
Datum der Veröffentlichung
15 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88836081
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180521
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
255462496
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20180521
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
Datum der Veröffentlichung
15 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90533025
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180521
Letzte Aktualisierung
15 Mar 2019
Sektor(en)
Energie
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
Datenblätter
TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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