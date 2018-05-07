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ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.901.676,48 €
Länder
Sektor(en)
Ecuador : 30.901.676,48 €
Wasser, Abwasser : 30.901.676,48 €
Unterzeichnungsdatum
24/01/2020 : 30.901.676,48 €
Andere Links
Related public register
03/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT
Related public register
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT - Estudio de Impacto Ambiental Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Guangarcucho

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/01/2020
20180507
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 34 million (EUR 30 million)
USD 71 million (EUR 63 million)
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a wastewater treatment plant in Guangarcucho, city of Cuenca, Azuay province (Republic of Ecuador).

The operation will support sustainable growth, improve the wellbeing and health of the local population, and bring environmental benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have a very high positive environmental impact through the significant reduction of wastewater discharges into the rivers of the area. In addition, it is expected that the project will have a significant contribution to climate change mitigation, through the reduction of greenhouse gases emissions from waste water and sludge treatment.

The promoter of the project will be required that procurement of goods, works and services is carried out in accordance to EIB's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
03/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT - Estudio de Impacto Ambiental Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Guangarcucho

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT
Datum der Veröffentlichung
3 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88601665
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180507
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT - Estudio de Impacto Ambiental Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Guangarcucho
Datum der Veröffentlichung
19 Jan 2019
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90299653
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180507
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
03/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT
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19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT - Estudio de Impacto Ambiental Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Guangarcucho
Andere Links
Übersicht
ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT
Datenblätter
ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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