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RESALTA (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 12.000.000 €
Energie : 12.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 6.000.000 €
19/12/2019 : 6.000.000 €
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21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RESALTA (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowenien: Investitionsoffensive für Europa - EIB und Energiedienstleister Resalta unterzeichnen 12-Millionen-Euro-Darlehen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20180458
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RESALTA (EGFF)
RESALTA DRUZBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV DOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 32 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Resalta is a Slovenian energy services company ("ESCO") offering energy efficiency solutions in South Eastern Europe.

The proposed venture debt loan will help Resalta accelerate the commercialization of its services and enhance its positive environmental impact in Southeastern Europe. The EIB financing will be complementary to the existing financing and allow the company to keep its primary base in Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Resalta will have to operate in line with the EIB's environmental and social standards.

The project promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that Resalta should be subject to EU public procurement legislation, then all contracts for the implementation of the project will need be tendered accordingly.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RESALTA (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123820597
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180458
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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