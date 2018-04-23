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PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 12.000.000 €
Industrie : 12.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/04/2019 : 12.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/04/2019
20180423
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
ATHANASIOS HATZOPOULOS PACKAGING MATERIALS INDUSTRY SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 29 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments on the development of flexible packaging materials, products and solutions as well as the replacement of old and the acquisition of new equipment for the production of flexible packaging materials.

The project aims at enhancing and safeguarding the promoter's competitive position through the implementation of state-of-the-art production equipment and also through the development of technologies and solutions necessary for the current and future business requirements.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The production facility activities fall under Annex I of EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; the facilities operate under full Environmental Authorisations, and the capacity expansion will require an amendment to the existing authorisation. All environmental, health and safety issues including environmental and operational authorisations will be reviewed during the due diligence process.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement

Weitere Unterlagen
16/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87873924
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180423
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184091498
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180423
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Andere Links
Übersicht
PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Datenblätter
PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen