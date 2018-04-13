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ULMA RDI & CONVERGENCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
46.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 14.560.000 €
Spanien : 31.440.000 €
Industrie : 46.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2018 : 11.440.000 €
14/12/2018 : 14.560.000 €
20/10/2020 : 20.000.000 €
Andere Links
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18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ULMA RDI & CONVERGENCE
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21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ULMA RDI & CONVERGENCE
Related EFSI register
08/02/2019 - ULMA RDI & CONVERGENCE
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien/Polen: EIB-Finanzierung von 26 Millionen Euro für die Innovations-und Wachstumsstrategie des ULMA-Konzerns im Rahmen des Juncker-Plans

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2018
20180413
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ULMA RDI & CONVERGENCE
ULMA INVERSIONES SC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 46 million
EUR 65 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The EIB loan will be used to finance the promoter's research, development and innovation (RDI) and deployment investments in convergence regions, supporting the implementation of the company's strategy, in particular in the construction and architectural solutions businesses.

The investments are expected to support ULMA Group's competitiveness and growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns RDI activities and capital expenditures on new rental equipment. The activities will be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ULMA RDI & CONVERGENCE
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ULMA RDI & CONVERGENCE
08/02/2019 - ULMA RDI & CONVERGENCE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien/Polen: EIB-Finanzierung von 26 Millionen Euro für die Innovations-und Wachstumsstrategie des ULMA-Konzerns im Rahmen des Juncker-Plans

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ULMA RDI & CONVERGENCE
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86116187
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180413
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ULMA RDI & CONVERGENCE
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
161099266
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180413
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ULMA RDI & CONVERGENCE
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88550641
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180413
Letzte Aktualisierung
8 Feb 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Polen, Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ULMA RDI & CONVERGENCE
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Übersicht
ULMA RDI & CONVERGENCE
Datenblätter
ULMA RDI & CONVERGENCE
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien/Polen: EIB-Finanzierung von 26 Millionen Euro für die Innovations-und Wachstumsstrategie des ULMA-Konzerns im Rahmen des Juncker-Plans

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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