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BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 100.000.000 €
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24/10/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20180390
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation concerns a linked (full delegation) unfunded risk sharing instrument. The EIB provides 50% credit risk protection on a loan-by-loan basis to Banco Comercial Portugues SA (BCP), who generates the loans to predominantly mid-cap companies with a focus on innovative and fast-growing companies. The purpose of the operation is to increase BCP's lending capacity to innovative entities.

This operation will support innovative and fast growing mid-cap companies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Projects benefitting from the scheme will contractually be required to comply with the Bank's environmental and social standards.

Final Beneficiaries under the scheme will contractually be limited to private sector entities not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
24/10/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING
Datum der Veröffentlichung
24 Oct 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
108592685
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180390
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen