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AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)

Unterzeichnung(en)

Betrag
264.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 264.000.000 €
Verkehr : 264.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/08/2020 : 264.000.000 €
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23/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP) - Allgemein verständliche Zusammenfassung - Unterlage A 1a
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23/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP) - Allgemein verständliche Zusammenfassung - Unterlage 1.2B
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12/12/2020 - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/08/2020
20180385
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 264 million
EUR 964 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the design, cnstruction, financing, operation and maintenance of the A49 motorway section (31 km long) between the junction Schwalmstadt and the junction Ohmtal-Dreieck, in the German State of Hessen. The project, part of a larger programme to improve German motorways, is to be procured through an availability-based public-private partnership (PPP) model under the German V-Modell (A-Model) scheme for a period of 30 years including construction.

The aim is to improve traffic conditions as well as connectivity across Hessen, by increasing capacity on a congested section of the German and European road network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, as amended by Directive 2014/52/EU. The compliance of the project with the prescriptions of EIA Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, SEA Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC will be reviewed at appraisal.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EC and/or 2014/25/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)
23/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP) - Allgemein verständliche Zusammenfassung - Unterlage A 1a
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12/12/2020 - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93540341
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP) - Allgemein verständliche Zusammenfassung - Unterlage A 1a
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90647358
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP) - Allgemein verständliche Zusammenfassung - Unterlage 1.2B
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90646935
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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scoreboard - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135929965
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180385
Letzte Aktualisierung
12 Dec 2020
Sektor(en)
Verkehr
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen