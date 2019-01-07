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NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/01/2019 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/01/2019
20180291
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
NOVOZYMES A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 272 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of Novozymes' research, development and innovation (RDI) activities for the development of biological solutions, industrial enzymes and microorganisms.

The RDI activities will focus on the development of products and solutions that enhance product quality and process/energy efficiency in industries such as detergents, food and beverages, bioenergy, agriculture and feed and technical industries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83885135
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180291
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151867846
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180291
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
Andere Links
Übersicht
NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
Datenblätter
NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen