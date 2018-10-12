Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
WATER AND SANITATION RS II

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
46.755.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 46.755.000 €
Wasser, Abwasser : 46.755.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/01/2026 : 16.755.000 €
20/12/2019 : 30.000.000 €
(*) Einschließlich 16.755.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK
Datenblätter
WATER AND SANITATION RS II
Übersicht
WATER AND SANITATION RS II
07/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER AND SANITATION RS II
EIB und EU unterstützen Bosnien und Herzegowina bei der Versorgung mit sauberem Wasser, beim Hochwasserschutz und beim Bau moderner Schnellstraßen
Bosnien und Herzegowina: EIB unterstützt Sanierung der Wasser- und Abwasserdienste in Republika Srpska
Wassernetz statt Pferdekarren

Veröffentlichungsdatum
12 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20180281
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WATER AND SANITATION RS II
REPUBLIKA SRPSKA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 47 million
EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

In line with the EIB External Lending Mandate, the project aims at developing the social and economic infrastructure in small municipalities across Republika Srpska, through a programme of construction and rehabilitation of water supply and sanitation. This operation also falls under the framework of the EU Economic Resilience Initiative.

In order to achieve the above objectives, the main project components will focus on the construction of: • Water resources and abstraction infrastructure • Water treatment plants and distribution networks, including water tanks and pumping stations • Sewerage systems and wastewater treatment plants • Storm water systems

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will contribute to support of environmental sustainability by improving water supply and sanitation services, reducing pollution of watercourses and ensuring good health of the population in the beneficiary areas.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

07/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER AND SANITATION RS II
Übersicht
WATER AND SANITATION RS II
Datenblätter
WATER AND SANITATION RS II
EIB und EU unterstützen Bosnien und Herzegowina bei der Versorgung mit sauberem Wasser, beim Hochwasserschutz und beim Bau moderner Schnellstraßen
Bosnien und Herzegowina: EIB unterstützt Sanierung der Wasser- und Abwasserdienste in Republika Srpska

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER AND SANITATION RS II
Datum der Veröffentlichung
7 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88598651
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180281
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
07/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER AND SANITATION RS II
Übersicht
WATER AND SANITATION RS II
WATER AND SANITATION RS II
EIB und EU unterstützen Bosnien und Herzegowina bei der Versorgung mit sauberem Wasser, beim Hochwasserschutz und beim Bau moderner Schnellstraßen
Bosnien und Herzegowina: EIB unterstützt Sanierung der Wasser- und Abwasserdienste in Republika Srpska
Wassernetz statt Pferdekarren

EIB und EU unterstützen Bosnien und Herzegowina bei der Versorgung mit sauberem Wasser, beim Hochwasserschutz und beim Bau moderner Schnellstraßen
Bosnien und Herzegowina: EIB unterstützt Sanierung der Wasser- und Abwasserdienste in Republika Srpska
Wassernetz statt Pferdekarren
WATER AND SANITATION RS II
WATER AND SANITATION RS II
07/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER AND SANITATION RS II

