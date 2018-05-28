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KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 17.000.000 €
Finnland : 183.000.000 €
Industrie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/06/2019 : 17.000.000 €
17/06/2019 : 183.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/06/2019
20180259
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI
KONE OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 431 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of research, development and innovation (RDI) investments related to elevators, escalators, and people-flow intelligence technologies during the 2018-2021 period.

The project focuses on improving the environmental performance, ride comfort, visual design and safety of elevators and escalators.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already-authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
17/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI
Datum der Veröffentlichung
17 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83994863
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180259
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159937170
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180259
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI
Andere Links
Übersicht
KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI
Datenblätter
KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen