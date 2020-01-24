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BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
270.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 270.000.000 €
Verkehr : 270.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/02/2021 : 270.000.000 €
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29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Januar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/02/2021
20180240
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT
STATE ENTERPRISE BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 270 million
EUR 351 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the delivery of the initial phase of Kyiv Boryspil Airport (KBP) capital investment plan. It consists of a number of infrastructure enhancements at KBP designed to ensure that the highest levels of aviation safety and security are preserved and strengthen its operational resilience. Major works include the rehabilitation of the western airfield system, including the western runway (18R-36L), which has been operating for more than 50 years and is in poor condition, the associated parallel taxiway, the airfield ground lighting and the instrument landing systems, plus a range of other associated airside infrastructure works.

The project is designed to strengthen the airport's operational resilience and ensure that the highest levels of aviation safety and security are preserved. Major works include the rehabilitation of the western runway (18R-36L), plus a range of other associated airside infrastructure works.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If situated in the EU, the new runway construction component would fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU requiring a full Environmental Impact Assessment (EIA). The environmental process followed for the individual project components and the compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal.

The Promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
08/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - ЗВІТ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
09/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - Land Acquisition Plan
09/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - EIA Report (EN version)
09/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - Link to Environmental Impact Study and Report
10/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - National Transport Strategy of Ukraine 2030
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - ЗВІТ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2020
Sprache
Ukrainisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135821736
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180240
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - Land Acquisition Plan
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135870840
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180240
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - EIA Report (EN version)
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135819042
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180240
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - Link to Environmental Impact Study and Report
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2020
Sprache
Ukrainisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135928622
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180240
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT - National Transport Strategy of Ukraine 2030
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135890661
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180240
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126002024
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180240
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen