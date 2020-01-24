BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT

Übersicht
The project comprises the delivery of the initial phase of Kyiv Boryspil Airport (KBP) capital investment plan. It consists of a number of infrastructure enhancements at KBP designed to ensure that the highest levels of aviation safety and security are preserved and strengthen its operational resilience. Major works include the rehabilitation of the western airfield system, including the western runway (18R-36L), which has been operating for more than 50 years and is in poor condition, the associated parallel taxiway, the airfield ground lighting and the instrument landing systems, plus a range of other associated airside infrastructure works.
The project is designed to strengthen the airport's operational resilience and ensure that the highest levels of aviation safety and security are preserved. Major works include the rehabilitation of the western runway (18R-36L), plus a range of other associated airside infrastructure works.
If situated in the EU, the new runway construction component would fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU requiring a full Environmental Impact Assessment (EIA). The environmental process followed for the individual project components and the compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal.
The Promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.