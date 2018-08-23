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TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 20.000.000 €
Stadtentwicklung : 1.600.000 €
Bildung : 18.400.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/04/2019 : 1.600.000 €
5/04/2019 : 18.400.000 €
Andere Links
Related public register
15/10/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE - Tartu linna üldplaneering (In Estonian)
Related public register
18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Estonia: EIB to support Tartu’s municipal investment programme

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/04/2019
20180163
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE
CITY OF TARTU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 46 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of multi-sectoral investment schemes forming part of the Estonian city of Tartu's 2018-2022 five-year investment programme.

A preliminary list of schemes has been made available to the Bank and the project is expected to comprise small to medium-sized schemes in the fields of municipal infrastructure, education and sport, social and health infrastructure, and cultural heritage. These schemes will benefit the city of Tartu.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Estonia, as an EU member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU and2001/42/EC. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives, where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (EU Directive 2002/91/EC) and its recast (2010/31/EU) will be further examined during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/10/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE - Tartu linna üldplaneering (In Estonian)
18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Estonia: EIB to support Tartu’s municipal investment programme

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE - Tartu linna üldplaneering (In Estonian)
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87543649
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180163
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86649041
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180163
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/10/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE - Tartu linna üldplaneering (In Estonian)
Related public register
18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE
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Übersicht
TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE
Datenblätter
TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Estonia: EIB to support Tartu’s municipal investment programme

Aktuelles und Storys

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Estonia: EIB to support Tartu’s municipal investment programme
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Photogallery

EIB to support Tartu’s municipal investment programme
Tartu Education and Urban Infrastructure
©Tartu

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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