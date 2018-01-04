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ENDESA RENEWABLE ENERGY GREEN LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
335.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 335.000.000 €
Energie : 335.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2018 : 335.000.000 €
Andere Links
Related public register
18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA RENEWABLE ENERGY GREEN LOAN
Related public register
30/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA RENEWABLE ENERGY GREEN LOAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Erstes grünes EIB-Darlehen - ENDESA erhält Darlehen von 335 Millionen Euro für den Bau von fünfzehn Windparks und drei Fotovoltaikanlagen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2018
20180104
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENDESA RENEWABLE ENERGY GREEN LOAN
ENEL GREEN POWER ESPANA SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 335 million
EUR 703 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the implementation of wind power renewable energy generation projects (490MW) and solar photovoltaic generation projects (342MW) awarded to the company in the recent Spanish auction, to be constructed in the 2018-2019 period.

The present operation will contribute to the achievement of Spanish 2020 targets for renewable energy and to the reduction of the Carbon dioxide (CO2) emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Both wind and solar plants fall within the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), and have been screened in, requiring a full EIA including public consultation, while one wind farm, with capacity of 8 MW has been screened out, but has anyway undergone environmental impact studies (one as old as 2008 and another one to be completed by September 2018) provided with an environmental study. The permitting and land acquisition processes are ongoing for most plants. Detailed assessment of environmental and social issues, as well as of compliance with the Bank Environmental and Social standards, will be performed at the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions . However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA RENEWABLE ENERGY GREEN LOAN
30/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA RENEWABLE ENERGY GREEN LOAN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Erstes grünes EIB-Darlehen - ENDESA erhält Darlehen von 335 Millionen Euro für den Bau von fünfzehn Windparks und drei Fotovoltaikanlagen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA RENEWABLE ENERGY GREEN LOAN
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87935821
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180104
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA RENEWABLE ENERGY GREEN LOAN
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152554176
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180104
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA RENEWABLE ENERGY GREEN LOAN
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30/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA RENEWABLE ENERGY GREEN LOAN
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Übersicht
ENDESA RENEWABLE ENERGY GREEN LOAN
Datenblätter
ENDESA RENEWABLE ENERGY GREEN LOAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Erstes grünes EIB-Darlehen - ENDESA erhält Darlehen von 335 Millionen Euro für den Bau von fünfzehn Windparks und drei Fotovoltaikanlagen

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Photogallery

First EIB Green Loan: Endesa receives EUR 335m to build 15 wind farms and three photovoltaic plants in Spain
Endesa Renewable Energy Green Loan
Fotograf: M. Landete
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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