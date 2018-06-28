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PARTNERSHIP FOR LOCAL DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 22.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 11.000.000 €
Stadtentwicklung : 11.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/04/2019 : 11.000.000 €
15/04/2019 : 11.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARTNERSHIP FOR LOCAL DEVELOPMENT
Story zum Projekt
Schnellere Justiz in Serbien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/04/2019
20180072
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PARTNERSHIP FOR LOCAL DEVELOPMENT
REPUBLIC OF SERBIA - MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND LOCAL SELF-GOVERNMENT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 22 million
EUR 30 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the revitalisation of public infrastructure in the most deprived and poorest municipalities in Serbia.

This project will boost the capacities of communities to withstand exogenous shocks (e.g. economic, migrant transit, natural disaster, etc.) by upgrading public infrastructure, expanding job opportunities and increasing the cost effectiveness of local public services. The project will contribute in varying degrees to the Bank's external lending mandate, which aims to foster regional integration among partner countries, improve economic infrastructure, address climate change and stimulate local private sector growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is comprised of small investments in public infrastructure that are unlikely to trigger the requirement for an Environmental Impact Assessment (EIA) and an overall positive environmental and social impact is expected. However, the promoter and the Project Implementation Unit (PIU) will be required to act according to the provisions of the relevant EU Directives, including the Strategic environmental assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), the EIA Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) and the Birds Directive (2009/147/EC). In schemes requiring an EIA, the promoter's PIU will be requested to deliver the Non-Technical Summary (NTS) to the Bank.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
08/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARTNERSHIP FOR LOCAL DEVELOPMENT
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARTNERSHIP FOR LOCAL DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83897315
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180072
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Serbien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen