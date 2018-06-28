PARTNERSHIP FOR LOCAL DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
- Kombinierte Infrastrukturvorhaben - Baugewerbe/Bau
The project consists of the revitalisation of public infrastructure in the most deprived and poorest municipalities in Serbia.
This project will boost the capacities of communities to withstand exogenous shocks (e.g. economic, migrant transit, natural disaster, etc.) by upgrading public infrastructure, expanding job opportunities and increasing the cost effectiveness of local public services. The project will contribute in varying degrees to the Bank's external lending mandate, which aims to foster regional integration among partner countries, improve economic infrastructure, address climate change and stimulate local private sector growth.
The project is comprised of small investments in public infrastructure that are unlikely to trigger the requirement for an Environmental Impact Assessment (EIA) and an overall positive environmental and social impact is expected. However, the promoter and the Project Implementation Unit (PIU) will be required to act according to the provisions of the relevant EU Directives, including the Strategic environmental assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), the EIA Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) and the Birds Directive (2009/147/EC). In schemes requiring an EIA, the promoter's PIU will be requested to deliver the Non-Technical Summary (NTS) to the Bank.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.