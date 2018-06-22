SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Baugewerbe/Bau
The project concerns the construction of residential Nearly Zero Emission Building (nZEB) and "Plus Energy House" in Wilhelmshaven, Germany. The promoter is a housing cooperative, Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft eG.
The aim is to provide high-quality, energy-efficient and affordable housing in Wilhelmshaven. By increasing the use of renewable energies, the project will benefit the environment and thus help to mitigate climate change.
Given the scale, location and nature of the project in built-up urban areas, an Environmental impact assessment (EIA) as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU, will generally not be required. The EIB will assess the promoter's capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.
The project promoter, Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft eG, is a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.