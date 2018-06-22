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SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING

Unterzeichnung(en)

Betrag
38.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 38.000.000 €
Industrie : 38.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/03/2021 : 3.000.000 €
19/12/2018 : 35.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
Related EFSI register
12/10/2018 - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2018
20180071
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
WILHELMSHAVENER SPAR- UND BAUGESELLSCHAFT EG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 38 million
EUR 84 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of residential Nearly Zero Emission Building (nZEB) and "Plus Energy House" in Wilhelmshaven, Germany. The promoter is a housing cooperative, Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft eG.

The aim is to provide high-quality, energy-efficient and affordable housing in Wilhelmshaven. By increasing the use of renewable energies, the project will benefit the environment and thus help to mitigate climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Given the scale, location and nature of the project in built-up urban areas, an Environmental impact assessment (EIA) as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU, will generally not be required. The EIB will assess the promoter's capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

The project promoter, Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft eG, is a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
12/10/2018 - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
Datum der Veröffentlichung
27 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84806937
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180071
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190580675
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180071
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
Datum der Veröffentlichung
12 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86859757
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180071
Letzte Aktualisierung
12 Oct 2018
Sektor(en)
Industrie
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
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12/10/2018 - SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
Andere Links
Übersicht
SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING
Datenblätter
SPAR&BAU ENERGY EFFICIENT HOUSING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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