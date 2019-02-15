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FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Dienstleistungen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/02/2019 : 100.000.000 €
Andere Links
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13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
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21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
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27/02/2019 - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
France: Investment Plan: EIB lends EUR 100m to Fnac Darty to support digital transformation

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/02/2019
20180026
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
FNAC DARTY SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 202 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns RDI investments for FNAC-DARTY investments aiming at digital transformation.

The purpose is to improve and expand the promoter's digitalisation and web-based offering.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The implementation of banking IT systems is not covered by Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. In addition, the project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
27/02/2019 - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
France: Investment Plan: EIB lends EUR 100m to Fnac Darty to support digital transformation

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86892269
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180026
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
160088679
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180026
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90638368
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180026
Letzte Aktualisierung
27 Feb 2019
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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27/02/2019 - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
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Übersicht
FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Datenblätter
FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
France: Investment Plan: EIB lends EUR 100m to Fnac Darty to support digital transformation

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen