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KAUFLAND POLSKA RETAIL NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 100.000.000 €
Dienstleistungen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2018 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAUFLAND POLSKA RETAIL NETWORK
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KAUFLAND POLSKA RETAIL NETWORK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/06/2018
20170978
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KAUFLAND POLSKA RETAIL NETWORK
KAUFLAND POLSKA MARKETY SP ZOO SP K
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 248 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the modernization and the refurbishment of about 50 retail stores in the cohesion area of Poland, including equipment, furniture as well as energy efficiency measures.

Modernization of discount retail outlets in convergence areas in Poland

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The sub-components of the project do not fall under Annex I or II of EIA Directive 2014/52/EU (amending 2011/92/EU). The requirements, in respect to National legislation, including permitting and public consultations, will be confirmed at appraisal and hence compliance of the project with the EIB environmental and social standards. The refurbishment of buildings shall be further aligned with the 2010/31/EU Energy performance of buildings Directive and the 2012/27/EU Energy Efficiency.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAUFLAND POLSKA RETAIL NETWORK
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KAUFLAND POLSKA RETAIL NETWORK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAUFLAND POLSKA RETAIL NETWORK
Datum der Veröffentlichung
13 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82723376
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170978
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KAUFLAND POLSKA RETAIL NETWORK
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184718475
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170978
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAUFLAND POLSKA RETAIL NETWORK
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KAUFLAND POLSKA RETAIL NETWORK
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KAUFLAND POLSKA RETAIL NETWORK
Datenblätter
KAUFLAND POLSKA RETAIL NETWORK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen